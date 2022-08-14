國民黨桃園市長參選人張善政14日被問到希望桃園選戰對手是鄭寶清還鄭運鵬時，他說，一位是不畏懼黨內的壓力仗義直言、一位是一直袒護抄襲，相信市民心裡有一把尺。面對媒體人吳子嘉稱鄭運鵬民調再掉5％張就穩上，張笑說就當參考，仍照步調一步步往前，傾聽基層鄉親聲音，相信會走向勝利。

新竹市前市長林智堅退出桃園市長選舉，由立委鄭運鵬代表民進黨出征，有意角逐桃園市長的民進黨前立委鄭寶清諷刺：「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的。」

張善政14日被問到希望這場桃園選戰的對手是鄭寶清還是鄭運鵬時表示，桃園市民心裡面都有一把尺、有智慧，「這兩位朋友，一位是不畏懼黨內的壓力仗義直言，一位是一直袒護抄襲，誰比較好，我想桃園鄉親看的非常清楚！」

面對吳子嘉13日公布桃園市長選舉最新民調，結果顯示，張善政以32.6％的支持度，領先鄭運鵬的27.8％和賴香伶的10.6％，吳直言，張善政不管面對林智堅或是鄭運鵬，民調都是32％左右，不動如山，認為賴香伶會吸引民進黨部分選票，鄭運鵬只要再下跌5％，民進黨一定會落選。

張善政對此表示，民調就當參考，仍會照自己的步調，一步一步往前走，把和基層的關係打好，傾聽基層鄉親的聲音，相信會一步一步走向勝利。