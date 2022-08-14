一名女網友在網路上分享，她的某任男友母親準備了一道乾煎鯖魚當晚餐，隔天還要求她用煎魚剩下的魚油煮一道菜，她認為隔夜油不衛生便拒絕，未料卻遭到準婆婆指鼻大罵，此事之後她再也沒與對方見面，不少網友看了之後紛紛歡呼，直喊「恭喜逃過一劫。」

這名女網友在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿分享，過去曾去某一任男友家中吃飯並過夜，該晚準婆婆做了一道乾煎鯖魚，但隔天婆婆卻教育她，昨晚煎魚的油對身體很好，要她用該油煮一道菜吃。

原PO說，她根據過往接受的廚藝訓練判斷隔夜油不安全，煎魚剩下的油也僅是汙油，果然一打開昨晚煎魚的鍋子，只聞到發臭的魚腥味，她當下立刻將魚油沖洗掉，準婆婆見狀氣得用食指指著她的臉大罵浪費，還說，「那是魚油！妳怎麼可以把它丟掉」等語。

原PO續說，她事後緩頰要買1罐魚油給準婆婆，但準婆婆氣壞回應「不必！」至於故事後續，原PO僅淡淡寫下，她事後再也沒見到這位長輩，認為與三觀不合的人相處很累，不必硬要和平共處，直呼自己這輩子再也忘不了鯖魚，也不想再吃鯖魚。

文章曝光短短5小時，火速引起網友共鳴，不少人表示，「原來我不是唯一遇到這種長輩的人」、「真好，女主角逃過一劫」、「食安問題很重要 ，妳是對的」、「鯖魚沒錯，忘掉錯的人就好」、「鯖魚是無辜的，煎得恰恰超級好吃」。