花蓮玉里天主堂劉一峰神父藉做資源回收的收入來照顧憨兒、街友等弱勢，且資源回收場雇用70多人獲工作收入；為一掃大眾對回收場域的髒亂偏見，輔大學生志工巧思展現新風貌。

花蓮玉里天主堂神父劉一峰表示，藉由輔仁大學學生志工們的環保藝術作品美化環境，未來朝「資源回收博物館」的目標努力。（圖/ 中央社）

「誰說資源回收場一定是又髒又亂！」劉一峰表示，隨著回收場對面興建的飯店大樓即將完工，觀光客、到訪人潮會變多，藉由輔仁大學學生志工們的環保藝術作品美化環境，未來朝「資源回收博物館」的目標努力。

資源回收場內有一棟建築物，內部分為辦公區和二手物流館，建築體的2片牆面上可見萬千個寶特瓶蓋繪製出「劉一峰神父渡海來台」及「三王朝聖」平安寧靜的意象圖，這是出自輔仁大學文學院文瀾教育環境工作隊志工之手。

指導老師、輔大中文系副教授曾聖益告訴中央社記者，從2020年開始協助劉一峰神父的資源回收及農場作物採收等工作，去年因為疫情嚴峻，志工隊未成行，今年暑假再度來維修前年的裝置藝術作品，並再完成更大一片牆面藝術，同時完成門口的鋁罐風車裝置藝術等。

曾聖益說，志工隊15人由各學院學生組成，今年還有外校學生參與，學生們來到玉里鎮，前3天安排跟車做回收，還去農場採菜、撿雞蛋，更在烈日下工作2週完成牆面瓶蓋藝術，昨天結束北返。

曾聖益指出，藉由志工服務希望讓學生了解社會責任的重要，在服務過程中也能培養團隊合作、溝通協調、領導統合能力，提升未來畢業求職的競爭力與危機處理能力。

走進劉一峰神父的資源回收場，即使例假日也忙碌不已，收回來的瓶罐、廢紙、破銅爛鐵先由人工分類整理，再依重量賣出；可再使用的鍋碗杯盤、衣物、書籍等則整理後進入二手物流館，供一般民眾選購。

劉一峰表示，資源回收場提供遊民、身障者、更生人、中低收入者就業機會，目前有70多名員工，依照每個人的身體狀況及能力進行評估，適性分配工作，讓他們在工作上得到成就感和培養自力更生的能力；也希望社會大眾都能夠多一點寬容，多釋出一點善意，就可以讓在回收場工作的人員能夠更有歸屬感。

二手物流中心經理黃秀芬說明，來自各地的愛心、回收的物資很多，光是寶特瓶每月就有8000、9000公斤，員工進行分類、打包、運送等流程，儼然像個小型工廠，工作環境也希望能美化，但場地是神父向地主承租的，硬體設施無法大幅更動，未來只能增加植栽美化環境。

被玉里鎮民稱作「神父爸爸」的劉一峰，1966年來台服務，1986年奉派至玉里天主堂擔任本堂，1999年接下法籍神父顧超前創辦的安德啟智中心，照顧當地的心智障礙等弱勢者至今。（編輯：黃世雅）1110814