高雄市鼓山分局12日執行快打勤務時，發現39歲的夏姓男子車速極快的穿梭在路上，於是警方上前攔查，夏男雖然緊緊地戴著N95口罩，但員警未靠近就聞到濃濃酒氣，以酒精檢知器檢測，確認有酒精反應；在員警要進行酒測，提供乾淨吹嘴時，夏男竟傻問「這是戳鼻孔的嗎？」，讓員警傻眼。男子酒測值達每公升0.80毫克，全案警詢後依公共危險罪移送法辦。

鼓山分局中洲派出所於12日0時20分許巡經旗津區旗津二路時，發現夏男高速行駛，且不時緊急煞車，於是員警上前攔查，詢問夏男騎那麼快幹嘛？夏男還回答「就12點了阿」；夏男雖配戴著厚重的N95口罩，但員警未靠近夏男，就能聞到濃濃的酒氣，並詢問夏男為何身上都酒味，夏男面對員警詢問，回答都支支吾吾的，明顯已經酒醉。

在員警準備以檢測器感知有無飲酒時，男子仍拖延不願脫下口罩，讓員警一度以為夏男是否確診，員警進一步詢問後得知，原來夏男剛剛在同事家中聚餐，喝了整整1瓶的藥酒，夏男想說自家僅2公里遠而已，便心存僥倖酒駕回家；攔查時因害怕口中的酒氣被發現才遲遲不願脫下口罩，但不知道身上濃厚的酒氣早已被員警識破。

員警準備進行酒測時，將乾淨的吹嘴遞給夏男，夏男竟傻問「這是戳鼻孔的嗎」，讓員警哭笑不得又傻眼。經酒測後，夏男酒測值達每公升0.80毫克，全案警詢後依公共危險罪移送法辦。

鼓山分局長蔡鴻文呼籲，民眾飲酒後切勿有僥倖心理，別以為短距離的酒駕不會有事，警方對酒後駕車零容忍，將持續嚴正執法，以保障用路人安全。

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