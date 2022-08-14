穿戴裝置銷售逐年加溫，根據調研機構Canalys報告，今年第一季智慧手錶、真無線藍牙耳機(TWS)總出貨量，均較去年同期增加近二成。三星日前揭曉最新穿戴裝置陣容Galaxy Watch5系列、Galaxy Buds2 Pro，宣布將正式在台上市開賣，後續將搭配即將在台上市的摺疊旗艦機Galaxy Z Flip4和Z Fold4，為三星生態圈再添旗艦生力軍。

Galaxy Watch5系列以全方位的健康功能，滿足消費者的多元需求。Galaxy Watch5具備流線外型，適合想記錄每日身體數值、活動狀況的健康關注者；其內建三合一BioActive感應器，較前代更加貼合肌膚，短短15秒即能快速了解體脂肪、骨骼肌重等身體組成數據；支援偵測BP血壓、ECG心電圖，隨時掌握健康狀態；而進階電子睡眠教練，能透過記錄睡眠深淺與打鼾週期，提供全面數據與專屬課程。

Galaxy Watch5 Pro則以更進階的運動功能、強悍的硬體規格，滿足熱愛戶外運動、高強度健身、冒險玩家等更多專業需求。其搭載一系列戶外運動專屬功能，支援導入GPX格式，可匯入夢想路跑行程，並能透過GPS定位記錄行經的路徑原途返回。Galaxy Watch5 Pro具備超強續航力，日常生活使用可達80小時，若開啟GPS狀態則可維持20小時使用時間。

Galaxy Buds2 Pro支援24bit SSC Hi-Fi高保真音質，意即較16bit多256倍音頻；不僅如此。Galaxy Buds2 Pro搭載三個高訊噪比麥克風，主動式降噪較前代能多過濾40%的噪音。

上市資訊部分，Galaxy Watch5系列、Galaxy Buds2 Pro將於8月18日至8月28日於全台三星智慧館、三星商城等指定通路開放預購，9月2日正式在台上市。