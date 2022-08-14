前新竹市長林智堅12日退出桃園市長選舉，將由民進黨立委鄭運鵬接棒參選，震驚各界。而對於民進黨剛喊話「挺堅」不久，就突然改派鄭運鵬上場，民眾紛紛表示誠信很重要，甚至有人認為，換鄭上場對選情應該沒太大幫助。
中天新聞近期以「林智堅的退選，對民進黨的選情真的有幫助嗎？」為題，隨機訪問10名民眾，聽取他們的想法。
有受訪者指出，「我希望林智堅先道歉，因為道歉了大家會給他機會的，不道歉繼續硬拗也不是辦法」；也有民眾覺得，「退選也是好事啊，因為他沒誠信」、「誠信破產了也沒用」、「真的是清白不可能會被抓到貓膩」、「應該早點道歉，誠實比較重要」；還有人認為，「走了一個抄襲的，換來一個挺抄襲的（鄭運鵬），對選情應該沒太大幫助」。
而針對鄭運鵬代替林智堅披掛上陣一事，《美麗島電子報》董事長吳子嘉12日也曾在政論節目《關鍵時刻》直言，鄭的機會其實不是很好、勝選機會不大。
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