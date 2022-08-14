最新研究預測，美國加州將在40年內面臨史上損失最慘重的洪災。

最新研究發現，美國加州將迎來史上最昂貴的毀滅性洪災，損失恐高達1兆美元，屆時加州大片低窪地帶將淪為廣大的內陸海，摧毀中央谷地、洛杉磯、橘郡等地。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一份12日發表在科學期刊《科學先端》（Science Advances）上的美國研究指出，氣候變遷導致加州未來40年內面臨災難性洪災的機會倍增。

研究作者、加州大學洛杉磯分校（UCLA）氣候科學家史文（Daniel Swain）描述，屆時加州發生的「超級大洪水」（megaflood）將是一場「擴及大範圍地區、對受影響地區造成毀滅性影響的非常嚴重洪患事件」，類似於今年夏天肯塔基州爆發的千年一遇水災。

Special Weather West report on new research into the rising risk of a California #megaflood in a warming climate, based on a new paper out today published by @xingyhuang and me. Detailed thread to follow. #CAwx #CAflood #ClimateChange #ARkStorm2https://t.co/P0tajwHteX — Daniel Swain (@Weather_West) August 12, 2022

研究指出，這類大水災將導致加州低窪地帶變成「廣大的內陸海」，不過專家進一步警告，氣候變遷正提升這類毀滅性天災發生的機率，有可能每25至50年就會發生一次。

加州尤其容易面臨「大氣長河」（atmospheric river）暴雨引發的洪患，研究指出，加州有可能出現連續數周的大氣長河暴雨，屆時破壞最嚴重的地區將是包括沙加緬度（Sacramento）、弗瑞斯諾（Fresno）及貝克斯菲爾德（Bakersfield）在內的中央谷地（Central Valley）地帶。加州中央谷地的面積大小約是佛蒙特州及麻州的加總，生產美國1／4的糧食供給。

A new study says that as the Earth warms, a massive California flood gets more likely — one that would swamp Los Angeles, displace millions and cause historic damage. pic.twitter.com/LoHRjKjDNf — USA TODAY (@USATODAY) August 13, 2022

研究預估，中央谷地若爆發水患，將有可能成為至今最昂貴的地球物理災難，最高有可能損失1兆美元，並且毀滅包括洛杉磯、橘郡在內等低窪地帶，屆時災損將是2005年颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）的5倍，研究指出，在現代加州發生這樣的洪患事件，有可能超越一次大地震引發的損失。

事實上加州150年前就曾發生過「大氣長河」現象，當時是1861至1862年的冬天，暴雨淋下來導致加州出現史上最驚人的洪患之一，部分社區在幾分鐘內就被洪水吞噬，歷史性大洪水導致聖約金（San Joaquin）、沙加緬度谷地暫時淪為廣大的內陸海，部分地區泡在30英尺（約9.1公尺）高的洪水中長達數周，沙加緬度更泡在10英尺（約3公尺）洪水中達數月。

JUST IN: A harrowing new study finds that the risk of a terrible flood in California, even worse than the Great Flood of 1862 when storms kept arriving for 43 days, has intensified amid global warming, sprawling development and wildfires. https://t.co/B2mvJNYAC2 — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) August 12, 2022

這場大水災奪走4000條人命，1／3資產被毀、1／4牛隻溺斃，摧毀加州1／4經濟導致破產。

史文警告，這類超級大水災還會再發生，而且會更嚴重、更頻繁。