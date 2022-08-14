柯淑勤早已習慣堅強，什麼都靠自己，。（陳俊吉攝，服裝提供：Boutique Moschino

柯淑勤好身材天生麗質。（陳俊吉攝，服裝提供：Boutique Moschino

柯淑勤與陳家逵床戲寫實火辣。（絡思本娛樂製作提供）

柯淑勤與陳家逵床戲寫實火辣。（絡思本娛樂製作提供）

影后柯淑勤在HamiVideo邪教犯罪影集《我願意》飾演檢察官，她全裸上陣與陳家逵的超大尺度床戲蔚為話題，日前接受專訪時表示，這完全沒有任何防護的尺度是她主動爭取而來，「性愛這件事本來就是很自然、舒服的事，不應該被那些『哎呦』給束縛住了！如果這邊要貼、那邊要包、彆彆扭扭，拍起來絕對不會漂亮，對方也會不舒服！」她自己事後看側拍劇照，忍不住讚嘆「像畫一樣美」、「有肌肉美感，而不是肉慾」！

選在這時間點做如此大尺度演出，54歲的柯淑勤直言：「肉體會老化、垮掉，再晚10年，我可能沒這麼漂亮肉體，都老了、下垂了，如早個10年，可能當下狀態不會讓我這麼自在做這件事，當時可能有很多束縛，心沒那麼開，有小孩要帶、家裡要打理，很多事情要處理，心開不了，行為就不會舒服！或許這時間點剛剛好，我就必須爭取這樣的事！」她說自己做這事沒有特別目的，就是為了角色、為了監製兼製作人徐志怡、為了編導吳洛纓，「他們一直把這角色留給我，我也要為他們做些事！身為演員，就是把我最後能給的都給他們！我信任他們，也很享受其中！」

其實，她幾年前就想要拍全裸寫真照，「就是覺得人會老嘛，想為自己做一件事，只是單純為了自己。因為這麼多年，我一直在為別人做很多事，為了生活、為了小孩必須工作，從來沒有為了我自己想要幹嘛，不是我偉大，是因為個性如此，我可以幫很多人做很多事，就是不曾為自己做什麼，沒買過漂亮包包、名牌，我不是物質主義者，過去唯一為自己做的就是買書、看書」。

直到兩個孩子大了，時空不同了，她才發現好像沒有為自己做過些什麼，「所以想要拍張照留念，全裸的，可能是出一份寫真。但後來又發現，出什麼寫真啊，根本不用，現在什麼都可以修圖造假、移花接木，這世界已經沒有什麼是真的，覺得自己如果做這件事很無聊，而且是要放大一張裸照放自己床前嗎？哈」。

54歲的她，有著令人稱羨的穠纖合度好身材，問她如何維持？她直爽回：「沒有維持！」以前她喜歡爬山、快走，現在連快走都沒了，因原本快走的附近正在蓋房子，加上天氣又熱，唯一的運動就剩下在家打掃，每天吸地、拖地、擦地、洗廁所，「我最喜歡洗廁所了！把廁所洗乾淨、地板擦乾淨，然後自己再洗個澡，坐在那，享受著一切就是那麼乾淨的滿足感！」此外，她也不忌口，想吃什麼就吃什麼，坦言身體就是老天爺給她的禮物，「所以我要好好地謝謝老天爺，好好地用這個身體！」

從2008年開始飽受更年期之苦，種種不適症狀持續至今，從來只會照顧別人的她，開始學習怎麼「被照顧」，以前不知道要補充保健食品，「現在是女兒負責搜尋、兒子負責上網買，他們買了B群、魚油、葉黃素，我就乖乖吃」。連同經紀公司的老友葛蕾都很照顧她，「我的面膜、保養品都是葛蕾給我的，她瘋狂買，給我什麼我就用什麼；我沒有彩妝，口紅也沒有，包包裡只有一支眉筆和護唇膏」。

因為一直以來太習慣承擔責任、照顧別人，曾為前夫扛下千萬債務的她從來不會喊「我需要照顧」；她有偏頭痛宿疾，經常痛到覺得不行了、甚至吐了，就是不會求救，「有次拍戲，我頭痛到跟導演說等我一下，我去挖吐，吐完說我好了，回來繼續拍，總共吐了兩回合。拍完那場夜戲，我直接躺在休息室，虛弱到連衣服都無法換，工作人員說要送我去醫院，我說不用，我起來後仍覺得不行，他們要叫救護車，我還是不要，直接坐在路邊，他們強迫我上車、把我送去三總，我又吐了，經紀人趕到醫院，我打了止痛針，又繼續吐。面對大家的關心、陪伴，我只有滿心不好意思，因為覺得造成別人麻煩。我這輩子就是不希望變成別人的負擔！也因為絕對不會求救，真的很累！」

柯淑勤說，她不習慣當弱者，從小的經驗法則就是必須堅強、要當強者才有辦法生存下去，弱者很容易被吃掉，要要獲得什麼、想吃什麼就自己想辦法，依賴別人是靠不住的，「但現在身體狀況不好了，累了，退化了，孩子也長大了，我現階段的功課，就是開始學習被照顧，不需要那麼堅強、可以輕鬆了。」