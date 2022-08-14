女星郭碧婷嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐後，陸續生下兩個孩子，升格豪門媳婦，令外界稱羨不已，但沒想到目前人在台灣坐月子，與老公分隔兩地的郭碧婷一不在身邊，就被大陸狗仔爆出向佐出軌，雖母親向太（陳嵐）出面澄清，仍掀起外界議論紛紛。而向佐因出軌事件消失23天後，也在近日首度曝光，但竟然是替網紅錄製影片，令所有人相當傻眼。

郭碧婷今年6月生下第二胎後，就一直待在台灣坐月子休養，沒想到7月21日向佐就被大陸八卦媒體拍到，他帶著美女回到北京住處，掀起外界議論紛紛，向佐的媽媽向太雖跳出來替兒子澄清「女子是一起工作的大姊姊」，但沒多久又爆出他疑似與名為「小胡靜」的網紅裸身視訊，網紅本人甚至出面承認就是她，但強調兩人相識時都未娶未嫁，在網路上引發爭議。對此，向佐及郭碧婷都沒有出面說明，只有向太跳出來再度替兒子駁斥「消息是假的」並揚言提告，但網路上仍炒得沸沸揚揚。

不過，向佐在消失23天後，終於在近日首度露面。抖音網紅「勝仔」在13日寵粉日當天，找來了好友向佐幫忙錄製了一段祝福的影片，展現他在娛樂圈的好人緣；而影片中，只見向佐穿著一件白色T恤，頭戴紅色毛帽，神情輕鬆的祝賀對方，情緒似乎完全不售輿論批評的影響，而不少網友也猜測，向佐在影片露面疑似在為自己復出之路鋪路，所有人也都在等他下一步行動。