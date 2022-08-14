受歡迎的2022台灣文博會進入倒數階段，高雄市政府舉辦的「台灣設計設計台灣」活動，涵蓋了文博遶境、台灣IP高雄原創、虛擬集章等活動，仍持續發酵中。緊接著的是「創意逛大街」活動，整合各局處力量，以整個城市為展場，透過高雄幣平台串聯民間品牌店家，讓高雄設計實力從線上到線下發光發熱。

延續2022台灣文博會帶來的人潮與商機，市府自8月1日起，在高雄幣平台發起「創意逛大街」活動，首波推出以手作體驗為主的服務商品，許多店家開賣僅1周已熱銷逾8成，明顯獲得廣大迴響。14日再推出第二波具設計能量的餐飲品牌店家，吸引民眾持續到訪高雄。民眾除可品嚐餐飲品牌推出的限定創意料理，加入高雄幣平台，市府更回饋加贈20％高雄幣點數。

高雄市長陳其邁表示，從文博會到台灣設計展期間市府精心規畫「台灣設計設計台灣」系列活動，以這座海港城市的各種設計活動響應，讓各界看見高雄充滿爆發力的文創設計能量。文博會即將精彩落幕，接下來更將串聯全高雄的特色品牌店家，讓高雄設計能量多點迸發，還有更多精彩活動正要上場，邀請大家來高雄每一次都能感受港都多元豐富的文化魅力。

高雄市副市長史哲表示，臺灣文博會倒數之時，「創意逛大街」正要接棒登場，準備了數百家高雄設計、文創、生活體驗店家，這次活動長期3個月，截至目前已經過篩選出超過200家，逾500多項特色商品，更遍及高雄38區，讓整個大高雄地區都能感受文博會及設計展在高雄舉辦的氛圍。

高雄市文化局表示，第2波通過的餐飲店家達百家，有許多特色店家陸續加入，推出特色料理。為了讓民眾在設計展期間以更優惠價格獲得好康，特別設計回饋加碼機制，民眾只要註冊後透過信用卡、LINE PAY、一卡通MONEY等線上支付工具儲值高雄幣，就能享有市府加贈20％的贈點。「創意逛大街」推出的好物陸續增加中，後續還有非常多驚喜物件推出，涵蓋食衣住行育樂，趕快註冊高雄幣平台感受高雄文創魅力。詳細介紹請至台灣設計設計台灣官網，或「高雄幣平台」。