海龜脫困後活動力良好。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市近年陸續成立海洋環保艦隊、海底撈巡守隊、香山少年巡守隊，其中攜手海洋環保艦隊守護海洋生態環境表現突出，榮獲特優獎項並蟬聯2年，而從事海釣近20年的創隊船長葉人豪，身體力行守護海洋生態環境，還曾成功救援受困的野生海龜。

為守護海洋生態環境，新竹市自2017年起陸續成立海洋環保艦隊、海底撈巡守隊、香山少年巡守隊，現有隊員超過200人、艦隊共154艘漁船。

58歲的海洋環保艦隊創隊資深船長葉人豪說，今年6月出海釣魚時，恰巧在新竹外海海流交會處，發現漂浮著海洋廢棄物，仔細一看才發現，原來是海龜被海廢纏繞受困，他趕緊將海廢撈起後，立即以剪刀移除纏繞廢棄物，協助海龜脫困，幸好脫困後海龜活動力良好，順利返回大海。

此外，3組巡守隊在出海漁作期間，為落實船上垃圾不落海、海漂垃圾一併打撈，也以實際行動展現珍惜海洋資源的初心，2021年合計清除海洋廢棄物近40公噸。

海洋委員會海洋保育署自2019年起辦理地方政府海洋環境管理考核，新竹市政府在海洋廢棄物治理、海洋汙染防治及海洋環境監測等方面，提出多項精進海洋環境管理創新作為。

市府環保局指出，包括海底覆網清除專案、智慧化源頭減塑措施、持續優化海洋巡守隊獎勵推動機制及河川流域重金屬加嚴管制等，盼減少海洋負擔，向全民綠生活願景前進。