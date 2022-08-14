【愛傳媒左化鵬專欄】在隱身士林夜市大東路的一家泰式餐廳，好友葉東舜博士邀請賀鐵君伉儷、我們夫婦和金飾工藝家方卿利，一起用晚膳，我們享用了米其林等級的泰式料理，還聽到許多好故事。

這是一幢三層樓的百年建築，曾荒廢了六十年，十年前，由我的輔大學弟高啓原承租，重新裝潢後改成別具特色的泰式餐廳，並對外開放。建築物大致保持了古色古香的原貌，佔地約一百七十坪，庭院深深，後花園還成了許多新人包場的婚宴場地。

店老闆高啓原，早在門口笑盈盈的迎接，並為我們導覽。小高現在也是士林兩岸項目主要創始人，現在大陸各地開枝散葉，擁有三十九家「士林不夜城分店」，並開疆拓土在美國加州、賓州，以及越南、印尼等地投資開餐廳，積極推廣士林夜市文化。

他不但事業有成，做人也相當成功，他民國六十四年生，生肖屬虎，年紀小我兩輪，長子已二十一歲，在美國賓州大學唸三年級。小高不是官二代，也不是富二代，他自詡是創一代。他精明幹練，喜歡創業，最大的快樂，就是把自己能力發揮到極限，每創一家分店，總讓他有滿滿的成就感。

小高在特殊的機緣下，承租了這家百年老店，這裡原是士林望族郭家的老厝。據小高說，郭家後代郭琇琮醫師和李登輝是八拜之交，李登輝年輕時曾一度暫居此處，兩名把兄弟一起到日本留學，並加入了共產黨。可是兩人的命運大不同，郭琇琮三十九歲生日當天，在馬場町刑場被槍斃，李登輝在蔣經國的提拔下，一路扶搖直上，當上了中華民國的總統。

今晚的菜色十分豐富，我們吃了特色的曼谷打拋豬肉、蝦醬空心菜、月亮蝦餅和曼谷椒麻雞。喝著店家特調的香茅根飲料，小高又說了一段有關「關東煮」的故事，他說，許多人都誤以為「甜不辣」是日本人發明的，其實大謬不然。

這是葡萄牙基督徒在復活節前的「大齋」期間，不吃肉食，用魚漿油炸的方式料理的速食品，後來，傳到鹿兒島，當地人稱「天婦羅」，成了日本人的特色小吃，日據時期又傳到寶島，台灣人音譯為「甜不辣」。

作者為資深媒體人

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