下月10日就是中秋節，新北市勞工局8月15日至9月16日，在yahoo奇摩、pchome、露天拍賣及蝦皮購物4大商城，推出「新北庇護購-幸福滿中秋」線上展售會，發售多款庇護工場全新亮相中秋限定禮盒，也加碼推出「不限金額全面85」折、「399送刮刮卡」及「單一工場1200元免運優惠」等3重好康活動，有機會刮中GOGORO VIVA MIX等好禮。

新北庇護工場新任代言人莎莎，也將於8月19日直播開箱新北庇護工場優質的中秋禮盒，邀請大家在4大購物商城用行動支持庇護工場，活動期間可享多項好康，其中「399送刮刮卡」這項，有機會刮中最夯的GOGORO VIVA MIX、IPHONE13、黃金條塊、家電、禮券等眾多好禮，總獎金高達60萬。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，新北市27家庇護工場協助超過500位的庇護員工就業，在商品及服務都力求專業及創新，尤其疫情期間，線上購物是安心採買的好選擇。

像是喜憨兒與幾米聯名的「純真時光8入月餅禮盒」、集賢的「春花秋月」禮盒、愛不囉嗦的「手感雙餡蛋捲禮盒」、愛盲的「中秋七巧提盒」、慈育的「珍饌伴月」、慈泰的「幸福之路-心路X阿布布思義聯名禮盒」等多項產品，都是送禮自用的最佳首選，歡迎一起支持與鼓勵身障者的努力，並與家人好友共享。