二寮曙光雲海美景，讓遊客驚呼連連。(西拉雅國家風景區管理處提供／曹婷婷台南傳真)

西拉雅國家風景區管理處舉辦「2022西拉雅夏日好秋祭-二寮曙光雲海音樂會及觀星活動」，吸引遊客爭睹曙光美景。(西拉雅國家風景區管理處提供／曹婷婷台南傳真)

「天啊，太美了！」每年4至10月是欣賞二寮曙光的好時機，西拉雅國家風景區管理處昨晚於二寮觀日平台，安排台南市天文協會帶領百位民眾觀測星象及英仙座流星雨，今早迎曙光，當太陽從雲海竄出頭，緩緩上升，現場民眾都忍不住驚呼連連，「真的好漂亮！」「美呆了！」

二寮日出是全台灣海拔最低的觀賞日出知名景點，也因此被譽為「最接近城市的曙光」，西拉雅國家風景區管理處舉辦「2022西拉雅夏日好秋祭-二寮曙光雲海音樂會及觀星活動」，今早吸引現場近千名遊客在樂聲中，觀賞二寮壯麗的曙光雲海美景，南臺科技大學啦啦隊成員當場挑戰單手將人舉起高難度動作，留下獨特的曙光雲海美景合影留念。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，希望透過今年「二寮曙光雲海音樂會及觀星活動」，將二寮觀日平台塑造成日、夜兼備的旅遊勝地，同時搭配推廣在地食、宿、遊、購等業者，提升旅遊豐富性。

他說，「二寮曙光雲海音樂會」活動邀請左鎮區公舘社區發展協會及豆讚咖啡一同參與，也結合周邊旅宿業者的泡湯券和住宿券抽獎，藉此達到雙贏的旅遊經濟效益。