金門警方昨晚動員50人，協同縣府相關單位展開聯合稽查勤務，目標鎖定轄內桌遊店、餐飲複合式博弈遊戲場所之二。（警方提供）

關懷學子安全、開心放暑假，不會學壞讓家人操心。金門警方昨晚動員50人，協同縣府相關單位展開聯合稽查勤務，目標鎖定轄內桌遊店、餐飲複合式博弈遊戲場所，均未發現有青少年涉足狀況，未來仍將持續不定期執行。

縣警局結合縣府工商、建管、教育、社會、衛生、環保、消防等單位，在縣警局副局長翁誌宏、主任秘書李智源分別主持金城、金湖分局之勤前教育後，兵分兩路展開這項全國同步的聯合稽查勤務。

警方說明，暑假期間青少年易因心情放鬆而在外流連，甚至整夜沉迷網咖、夜不歸宿，進而發生遭誘騙吸毒、援交或遭性侵害等不幸情事。此次聯合稽查臨檢勤務係針對轄區德州撲克桌遊店、電子博弈遊戲複合場所，列為臨檢查察處所，盤查是否有青少年深夜在外遊蕩，涉足不正當場所或有賭博情事，避免衍生治安問題。

縣警局局長廖高江呼籲，年輕學子應避免進入高風險誘因場所，遇到毒品誘惑，應表明態度，堅持拒絕，切勿因一時好奇嘗試毒品而上癮，毀了自己的人生，也提醒家長應特別注意子女交友情形。