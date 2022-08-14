現實生活中，有人靠著一張明星臉吃穿，商演、廣告邀約不斷，走紅者甚至進演藝圈發展，成了真正的明星，娛樂圈也有這樣的情況，例如男星伍偉樂，剛入行時就因長得像謝霆鋒而受到矚目，但他卻沒能因此大紅大紫，如今更被發現轉行開公車維持生計，近況也隨之曝光。

香港男星伍偉樂當年因擁有帥氣臉龐與高䠷身材而被相中，起初是擔任模特兒，19歲時從亞洲電視藝員訓練班畢業後，他簽約成為電視台的一員，伍偉樂因為外型酷似謝霆鋒，被封為「亞視霆鋒」，他因此爭取到不少演出機會，本身實力也不錯，內外兼備頗受認可，多才多藝的伍偉樂，在接演10多部影視作品後，也嘗試節目與活動等主持工作。

只可惜他在演藝圈耕耘14年，人氣與知名度一直處於不上不下的狀態，沒能嘗到走紅滋味，加上電視台經營不易，能給他的資源也越來越有限，伍偉樂最終於2016年與亞視解約，獨立後轉當起婚禮主持人，原本這份工作的收入不錯，但卻遇上了疫情，在不方便辦婚禮的情況下，伍偉樂的婚禮主持工作大受影響，為了養4個小孩，他只能另尋出路，之後被網友發現，他低調在當公車司機。

消息曝光後，伍偉樂久違受訪，對於公車司機這個新工作侃侃而談，分享了做這行的甘苦，透露當公車司機其實頗辛苦，得一大早就起床，一路忙到深夜才能回家，但再艱苦他為了家人也不會放棄，畢竟他得負責撐起一家的生計，至於偶爾被乘客認出來，伍偉樂覺得滿開心，也坦言沒放棄演藝工作，若未來有機會演出或主持，即使無酬他也願意接。