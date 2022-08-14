台灣人到柬埔寨遭人口販賣集團控制的事件頻傳，但柬埔寨詐騙集團不是最恐怖的，而是隔壁的緬甸，緬甸的「KK園區」號稱東南亞最終站，手段最殘暴，尤其最近傳出聯合國6國準備秘密圍剿，使人口販賣集團手腳加快拋售「豬仔」，沒被贖回就直接在船上活摘器官，不要的屍體丟海裡。

資深媒體人王瑞德日前在《驚爆新聞線》指出，東南亞人口販賣問題引發全球關注，傳出聯合國有6國秘密聯手，準備打擊柬埔寨西港及緬甸KK園區，詐騙集團為更換地點另起爐灶，需要大筆資金，最近正加快速度拋售手邊上千名「豬仔」，運氣好的被贖回，沒人贖就帶到船上強摘器官，手術結束後屍體丟入海中，器官則被交易到其他國家。

GASO國際救援組織成員Sammy表示，KK園區是全東南亞轉賣的最終站，殘暴程度最高。(翻攝自YouTube)

GASO國際救援組織成員Sammy表示，KK園區是全東南亞人口轉賣的最終站，豬仔約上千人，規模不是最大但是最殘暴，若是賣到了KK園區，代表已經沒有轉賣價值，不必再留活口，若沒用就馬上送去活摘器官，利用園區龐大的器官販賣管道賣到國外，「他不怕你死，在緬甸的殘暴程度更高。」且當地是緬甸叛軍屬地，緬甸政府管不了。

Sammy表示，目前救援組織還能能在柬埔寨救人，一旦被送到緬甸，救援組織也無能為力，唯一的方法就是付贖金，約2萬至4萬美金（ 新台幣約60萬至120萬元），但麻煩的是KK園區正缺錢搬遷，可能付完贖金又把人器官摘了賣掉，人財兩失。