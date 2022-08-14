現代人幾乎離不開3C用品，導致近視人口不斷增加。然而眼科醫師林于皓指出，看手機並不是最容易造成近視的行為，反而「閱讀」才是大魔王，他解釋因為近視的成因與「是不是使用3C用品」無關，而是和「近距離用眼」有關，看的東西越小、距離越近，再加上使用時間越久，對眼睛的傷害就越大。

林于皓在臉書粉專分享，許多人可能認為滑手機、看電視等使用3C產品的行為最容易導致近視，但事實卻與大部分人的想像相反，在5種特定行為中，最容易導致近視的行為第一名是閱讀和看譜，之後才是滑手機、使用電腦和看電視。

林于皓解釋近視的成因，其實與「近距離用眼」有關，和「是不是使用3C用品」則沒有太大的關聯，如果以用眼距離來排序，離得最遠的是看電視，之後依序為使用電腦、滑手機，以及看譜和閱讀。當我們看得東西（螢幕、書籍）越小時，越容易拉近距離，再加上長時間使用，睫狀肌緊繃得越久，對眼睛的傷害就越大。

雖然現代的小孩都喜歡使用手機、平板、打電動，不過近幾年為了遊戲體驗，這些產品的螢幕越做越大，也越做越好，中間可能還會有廣告、中場時間可以休息，反而對於眼睛較為友善。

林于皓也提醒，從事任何靜態活動時，坐姿都要端正、用眼距離至少要35公分，且每隔30分鐘就起來走動、休息，不要長時間不中斷用眼；另外偶爾也要到戶外運動、曬曬太陽，因為陽光可以增加多巴胺分泌，有助於減緩近視加深的速度。