性感辣模雪碧（方祺媛）擁有豔麗臉蛋及傲人E罩杯火辣身材，有「情色教主」封號，加上她直爽嗆辣的性格，使人氣始終居高不下，而從不避諱自己曾多次整形的她，幾乎全身上下都動過，但她仍不滿於現狀，近期甚至再度做了眼皮手術，並透過個人YouTube頻道記錄過程，令不少人相當驚訝。

雪碧過去便曾在個人YouTube頻道中，多次公開自己的「臉部進化史」，也曾大方公開自己整形前與整形後的差別，在網路上掀起熱烈討論，而她即使已砸了上百萬「維修」仍不太滿意現在的狀態。在她最新公開的影片中，她透露原本近期到整形診所只是想去微調鼻子，沒想到與美容診所的護理師面談後，被對方指出她眼皮無力，沒辦法完全張開的情況，導致她的眼睛左右眼不對稱，怎麼看都很無神，家上年紀漸漸變大，眼窩也開始凹陷，因此她決定「一舉三得」，一口氣又做了「割深雙眼皮」、「提眼瞼肌」、「填補眼窩脂肪」三項手術。

而雪碧坦言自己雖有豐富的整形經驗「曾在1年內做了5個手術」，但只要躺上手術台還是難掩緊張的情緒，所幸手術過程相當順利，她術後的恢復狀況也相當良好，對於自己消腫後的模樣相當滿意，大讚「簡直是神改造」，更笑稱自己「直接年輕10歲」，而她也認為做了眼睛手術後，原本不滿意的鼻子也看起來順眼自然多了。

事實上，雪碧在去年底就曾透露自己曾做過2次雙眼皮手術、2次提眼手術、2次額頭假體手術，還有髮際線下移、提眉、提蘋果肌、抽脂、豐唇、胸部等各項手術，她更大方直接「只差沒削骨，什麼都做了」，讓不少人對於她愛美的毅力相當佩服。