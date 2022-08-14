一段好的關係可遇不可求，不論是情人、師徒、益友，甚至是合作夥伴關係，只要遇到對的人，都能促使彼此成長，還有機會一起致富。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文公布，12星座中「創造財富組合最佳配對」，尤其射手座與金牛座的組合，吸金程度超乎想像。

【要衝一起衝組合】巨蟹座+白羊座

乍看之下，巨蟹與白羊就像是八竿子打不著的兩個人，不過當彼此目標一致時，性格裡屬於開創性質的部分就會把兩人變得急性子，他人對你們只有望塵莫及的份。行事作風又驚又急的你們湊在一起時，會將一切都拋在腦後，尤其不管一切向前衝的默契，更顯得彼此契合，無論是創業或合作上都能為自己與對方賺取最大利益。

【面面具到無敵組】處女座+雙子座

會說這組是面面具到無敵組，是因為雙子骨子裡隱性的完美主義，對比處女的龜毛有過之無不及，「差一點」對他們來說就是天大的事情，兩人著重細節到極致的程度，可能會逼死其他大咧咧的星座。把完美主義與龜毛個性詮釋的無懈可擊的兩人，合作起來根本就是無可挑惕，想不賺錢都難！

【超血汗爆肝搶錢組】摩羯座+雙魚座

摩羯向來都把土象特質發揮的淋灕盡致，循規蹈矩的程度在12星座中可說是排名第一，偶爾才會抱怨工作，或想偷偷跑出去放風，若這時候碰上工作時的雙魚，反而會催化摩羯性格中吃苦當做吃補的優點，因為雙魚工作時的拼命程度，總能讓一向聽話乖巧的摩羯備感壓力，想偷懶也只能認命撐下去，因此這種組合也超有機會賺大錢。

【你說我做組】獅子座+天蠍座

這個組合其實很微妙，獅子是光明正大的太陽，天蠍就是隱藏在地底下的阿波羅，固定的星座特質讓兩人對自己上心的事情都有莫名的堅持，不過天蠍擅於出謀略，獅子則行動力十足，兩人湊在一起共同創業，是有腦袋與執行力的組合，一起合作「錢途」十分可觀。

【你在想什麼我隨便組】水瓶座+天秤座

這組其實是天馬行空創意無限組，因為兩人都深知，只有自由的靈魂才能創出一番名堂。水瓶的奇思怪想很吸睛，總能變出些賺錢的名堂，而天秤腦袋理性，只要不觸及他的底線，基本上任何事都會放手讓水瓶去做，只要別把老本賠完就好，但若出現危機，天秤就會拿回控管權，可稱最佳風險管理員。

【吸金大法組】射手座+金牛座

這個組合是不是讓人摸不透呢？其實射手在事業上很有想法，一路狂奔向前衝的同時，還能根據趨勢轉換方向，而他的超級好夥伴非金牛莫屬，因為金牛的高執行力、專注力能隨時應變射手丟出的難題，無論有多棘手，金牛都能完美消化還能舉一反三，合作過程就算有爭執也是為了讓成果更好，不會因此出現嫌隙，感情反而會越吵越好，吸金程度超乎你的想像。