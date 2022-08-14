據《環球時報》報導，印度外交部發言人阿林丹·巴奇稱，該國堅持一個中國原則的政策立場沒有改變，但又稱印度敦促各方保持克制，反對任何單方面改變台海現狀的做法。

美國眾議院議長裴洛西訪問台灣後，解放軍東部戰區於8月4日至10日展開環台島演訓等反制措施。據路透當地時間8月12日報導，印度外交部發言人當天突然就中國的台灣問題表態稱，該國堅持一個中國原則的政策立場沒有改變，但又補充稱，印度敦促各方保持克制，反對任何單方面改變台海現狀的做法。

有關印方「敦促各方克制」、「反對單方面改變台海現狀」等說法，此前中國外交部發言人華春瑩明確指出，目前的局面完全是由裴洛西及美國政客一手造成的，當前台海局勢緊張的前因後果一清二楚，是非曲直一目瞭然。

據報導，在當天被問及印度在一個中國原則上的立場時，印度外交部發言人阿林丹·巴奇（Arindam Bagchi）說：「印度的相關政策眾所周知，是一貫的，這些無需重復。」

他隨後又說：「我們敦促各方保持克制，避免採取單方面行動改變（台海）現狀，緩和緊張局勢，並努力維護該地區的和平與穩定。」

路透的報導還提到，2020年6月，中印邊境發生衝突，邊境地區的局勢陡然緊張，中印兩國關係也一直處於緊張狀態。此後，儘管雙方進行了緩和局勢的軍事和外交談判，但雙方的兵力部署強度仍然很高。

據美國有線電視新聞網（CNN）8月7日援引消息人的話報導稱，美國和印度將在今年10月舉行代號為「準備戰爭」的聯合軍演，該演習地點距中印邊境爭議地區「實際控制線（LAC）」僅95公里。

據印度右翼媒體「Republic World」8月7日報導，舉行軍演的確切日期是10月14日至31日。該媒體稱，此次演習的地點選擇在「實控線附近」具有重要意義，但也同時強調，到目前為止，中印兩國已經舉行了16輪高級別軍事會談，並在一些「摩擦點」上緩和了中印的緊張局勢。

今年以來，中印雙方已進行了三輪軍長級會談，其中，今年1月12日，中印舉行第14輪軍長級會談；3月11日，中印舉行第15輪軍長級會談；7月17日，中印舉行第16輪軍長級會談。

除軍方談判外，中印高級官員今年多次也進行接觸。今年3月25日，中國國務委員兼外長王毅在對印度進行工作訪問期間在新德里分別會見了印度外長蘇傑生和印度國家安全顧問多瓦爾。王毅表示，作為成熟理性的發展中大國，中印要將邊界問題置於雙邊關係適當位置，不應用邊界問題定義甚至影響雙邊關係整體發展。

今年7月7日，王毅在印尼峇里島出席二十國集團（G20）外長會期間會見印度外長蘇傑生時強調，今年3月以來，中印雙方保持溝通交流，有效管控分歧，雙邊關係總體呈現恢復勢頭。我們要以實際行動將兩國領導人「互為合作夥伴、互不構成威脅、互為發展機遇」的重要共識落到實處，推動雙邊關係早日重歸正軌。