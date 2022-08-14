教育部公布111年師鐸獎獲獎名單，全國今年共計選拔出72名獲獎者，其中高雄市三民高中教師黃瑞鶯獲獎。擁有38年教育生涯的教師黃瑞鶯，總會鼓勵學生參加英文檢定考試，很多學生起初百般不願意，現在畢業後仍心存感謝；曾有一班學生英文落後，跟著她苦練，最後奪下全國英文競賽冠軍；更有嚴重弱視與重度聽障生後來考上雄中、北師大特教系。黃瑞鶯因材施教的教學方式，讓學生從英文中找到學習的自信。

「程度再不好也要將他拉上來，重視學習過程，而不是結果」，黃瑞鶯老師說道，自己教學理念就是讓學生能勇於展現自我，積極的參與學習活動，讓學生學習過程中能夠自我肯定，建立自信心，同時尊重孩子的想法與做法，給與正向積極的引導，相信「有教無類」才能「因材施教」，終會將每一個孩子帶起來。

黃瑞鶯常指導學生參加校內、外英語朗讀、演講、英文單字與作文比賽，依學生程度給予不同資料補充，訓練過程雖然漫長，但學生收穫滿滿。曾有一班學生參加文藻盃英文團體說故事比賽，利用每天中午午休、週末時間苦練，從落後到超前，最後終於得到全國第一名。

黃瑞鶯也曾在國中的教學生涯中，教過一名有嚴重弱視與重度聽障生，為了讓他趕上學習進度，她常利用放學時間教導學生當天的進度。雖然學生聽障與弱視，在耐心教導與鼓勵，激發學生學習意志，最後還如願考上高雄高中。也曾遇過一名聽障生，在她教導與陪伴下，順利考上第一志願，北師大特教系。迄今畢業多年後，該學生仍時常回到學校找黃瑞鶯，感謝她在高中求學期間對他的鼓勵，讓他在大學學習歷程中充滿信心。

38年的教學生涯，黃瑞鶯老師讓課業落後的學生因為學習英文找到學習的自信，為了充實並精進教學能力，也增強教學能力，能讓更多學子有所收穫，她曾分別到紐西蘭取得英語教學碩士、美國取得英語教學博士，並於105學年榮獲高雄市政府教育局教育芬芳錄，這次獲得教育部111年師鐸獎也是莫大的肯定。