日前確診新冠肺炎的雲林縣長張麗善，儘管在家養病但仍相當關心市政，今（14）日她在臉書分享「國泰雲門隨行吧 與雲門共舞」活動資訊，曝光活動現場的照片，看見小朋友們開心地學跳舞，讓她忍不住說，「這三年多與雲林縣政府文化觀光處努力推廣藝文活動的信念是對的！」

「國泰雲門隨行吧」這兩日前往雲林舉辦活動，吸引數百名藝術愛好者聚集在縣立體育場，張麗善表示雖然她沒辦法出門，但透過活動照片彷彿身歷其境，看到參與活動的大家臉上都帶著藏不住的笑意，讓她堅信三年多來與觀光處一同努力推廣義活動是對的。

張麗善透露，今天就是該活動的最後一天，雖然網路報名已經截止，但現場還是可能依照狀況釋出部分名額，她提醒民眾若有意願排隊候補，記得要配合主辦單位的管制，依序入場。

「這次能和雲門舞集的專業舞者共舞，用不同的形式與藝術相遇，感覺優雅又浪漫，儀態也不禁柔和起來！」張麗善感謝所有參加活動的雲門舞集舞者、志工及鄉親們，「我們一起讓雲林變得很不一樣，因為有了大家，雲林越來越美好。」