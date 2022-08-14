趕在開學前提升校園防疫力，北市8月13日在12行政區辦理5至11歲兒童莫德納及BNT疫苗1、2劑集中接種，共有7047人接種，接種率近8成，教育局表示，8月20日將在懷生國中加開校園集中接種站，提供BNT疫苗第1劑、第2劑急第3劑接種，8月15日中午12時開放登記。

教育局表示，配合中央流行疫情指揮中心6月11日宣布5至11歲兒童第2劑疫苗間隔縮短為4至8周，近9000名學生於8月1日中午前完成施打預約，其中有意願接種莫德納的學童約1262名、有意願接種BNT的學童約7735名。

教育局說明，8月13日在12行政區辦理5至11歲兒童莫德納及BNT疫苗1、2劑集中接種，共7047人來接種，整體接種率近8成、為78.32％，其中，施打莫德納疫苗有955名，接種率75.67％，施打BNT疫苗有6092名，接種率78.76％。

教育局指出，針對12到18歲北市國高中生，將於8月20日在懷生國中與宏恩綜合醫院合作開設校園集中接種站，預約登記自8月15日中午12時至8月19日下午4時止，提供BNT疫苗第1劑、第2劑及第3劑（追加劑）接種，有接種意願者可到宏恩醫院網站預約，預約網址為https://app.country.org.tw/cWeb。