睡眠對健康相當重要，如何提升睡眠品質已成顯學，營養師表示，生活中許多食物的營養素可明顯改善睡眠品質，主要為色胺酸、維生素B群、鈣與鎂，其中色胺酸存在於牛奶、肉類等蛋白質，與水果類的香蕉，但香蕉的色胺酸在香蕉皮中，若剝皮後食用，攝取到的色胺酸非常少，因此食用香蕉時不應剝皮、應以削皮刀削去外皮、留下一層香蕉皮伴同香蕉果肉食用。

營養師宋明樺在《健康2.0》提到，可提升睡眠品質的營養素包括色胺酸、維生素B群、鈣與鎂，其中色胺酸是一種胺基酸，可幫助人體合成血清素，進而合成褪黑激素。她表示，血清素可幫助身體放鬆，產生愉快感，而褪黑激素可幫助調整生理時鐘。

圖/取自健康2.0

宋明樺表示，色胺酸存在於牛奶、肉類等蛋白質中，水果中唯一有色胺酸為香蕉，但香蕉的色胺酸存在於香蕉皮，若剝去香蕉皮只吃香蕉，其實攝取到的色胺酸量非常少，因此建議民眾吃香蕉可比照蘋果吃法，「即用削皮刀削去外層的香蕉皮，仍留下內側的香蕉皮，伴同香蕉果肉食用。」若覺得太過苦澀，可用果汁機攪拌成香蕉牛奶，可提升睡眠品質。

宋明樺表示，其他可增進睡眠品質的營養素包括維生素B群，尤其是B2、B6、B12，工作壓力大或情緒起伏大的民眾，可藉由補充維生素B群幫助入睡。鈣與鎂則有助放鬆肌肉神經、平穩情緒。