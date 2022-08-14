大陸國務院副總理孫春蘭13日到海南指導疫情防控工作。她強調，要加強全省資源統籌調配，採取更堅決果斷的措施，以快制快，刻不容緩落實各項防控措施，盡快實現社會面清零。

新華社報導，海南疫情處於高位波動期，防控形勢複雜嚴峻。國家協調20個省區市，調派1.67萬名醫護人員支援海南。

孫春蘭探望到當地支援抗疫的醫護人員，並考察三亞鳳凰機場、三亞市防控指揮部、三亞市第一方艙醫院，又了解滯留旅客離開、指揮體系運行、醫療救治等情況，並主持召開座談會，聽取工作匯報。

孫春蘭指出，要進一步優化指揮體系，加強核酸檢測、方艙床位、隔離房間分配等的全省統一調配，對疫情較重、資源緊張的地方加大支持力度。她又說，當前海南的隔離和收治資源不足，要挖掘酒店資源潛力，加快方艙醫院建設，確保密切接觸者、陽性感染者應隔盡隔、應收盡收。

孫春蘭表示，因疫情滯留的大約15萬名旅客，有關方面正積極推進離島返程，要做好滯留旅客的服務保障工作，加快進度，相關省市不得拒收或限額接收，海南省要做好風險評估，「點對點」轉運，嚴防疫情外溢。