蘇格蘭2020年通過具里程碑意義的立法之後，明起將保障所有女性都可獲得免費的生理期用品，寫下世界第一。
法新社報導，蘇格蘭政府在今天發布聲明指出，議會和教育機構需依法向任何有需要的人提供免費生理期用品。
社會正義部長羅比森（Shona Robison）說：「免費提供生理期用品是平等與尊嚴的基礎，這也消除了取得這些用品的財力負擔。」
她又說：「我們很自豪能成為世界上第一個採取此一行動的政府。」
蘇格蘭議會於2020年11月無異議通過「生理期用品法」（Period Products Bill），要求各公家機構有法律義務免費提供生理期用品給民眾。
蘇格蘭學生已經可以獲得免費的生理期用品，但這項立法讓各部會首長有法律責任，確保人人都可取得這些衛生用品。
各級學校、學院和大學也必須在廁所免費提供一系列的生理期產品。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110814
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