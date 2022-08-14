新竹縣義民之夜，五堅情的熱歌勁舞嗨翻全場。（羅浚濱攝）

新竹縣義民之夜，Hebe田馥甄獻唱她個人的代表作品，全場熱烈歡呼尖叫。（羅浚濱攝）

「義魄千秋2022全國義民祭在新竹縣」系列活動「義民之夜」，13日晚熱鬧登場，縣長楊文科帶頭熱唱搖滾版《客家本色》，最夯男團五堅情、金曲歌后Hebe田馥甄及搖滾教父伍佰＆China Blue連番高歌，更是嗨翻全場！

義民之夜由築夢舞集規畫的大型義民客家印象歌舞劇開場，各表演團體以結合詩、樂、舞、劇、視覺空間的5大幕16景表演，展現當代「褒忠義民」的客家精神。

歌舞劇結束後，楊文科穿上客家衫、手持客家獅，率縣府一級主管及各鄉鎮市長、縣議員等人熱唱搖滾版《客家本色》，博得熱烈掌聲。

楊文科說，義民廟是客家人的信仰中心，義民祭不僅讓客家人感念義民爺過去犧牲生命，保家衛國的忠義精神，也凸顯客家人淳樸、敦厚、熱情、好客等特質。

楊文科說，時至今日，義民祭延伸出的義民精神，是台灣重要的文化力量，核心意義就是「團結一心」，不僅凝聚客家鄉親，更是台灣面對任何挑戰所秉持的信念。

隨後的「義民搖滾YA！」由最受年輕人歡迎的五堅情率先登場，接連表演5首熱歌勁舞，嗨翻全場，新竹縣的女兒Hebe田馥甄，獻唱她個人的代表作品，更引起全場熱烈歡呼尖叫，伍佰＆China Blue則以多首膾炙人口的經典歌曲，讓觀眾一飽耳福。

文化局長李安妤指出，為讓全國民眾深度走訪新埔鎮特色景點，今年祭典推出 「《義民爺保平安》義民祭鐵馬遊＆《樂遊吧哩國小鎮》電子集章活動」，透過掃描QR Code蒐集6枚戳章，即可在指定地點免費兌換義民祭文創潮Ｔ、活動潮帽、平安符繡貼等精緻限量好禮，詳情請上新竹縣政府與文化局官網及臉書專頁查詢。