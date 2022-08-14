國人到柬埔寨遭詐騙事件層出不窮，一名網友表示，公司有幾位同事是柬埔寨籍，柬埔寨同事認為台灣媒體不斷負面報導，只會增加兩國人民的仇恨值，還說柬埔寨詐騙大多都是大陸人及台灣人主導，感嘆柬埔寨人的善良全被抹黑，貼文引發大批網友留言，「柬埔寨發生這種事，沒能力解決，當然要罵柬埔寨，別想撇乾淨」。

原PO昨（13）日於PTT八卦板指出，公司同事有幾位來自柬埔寨，柬埔寨的同事表示，近日看到台灣媒體不斷報導台人到柬埔寨遭詐騙，忍不住在公司群組傳訊息。根據原PO分享的截圖來看，柬埔寨同事說，若台灣新聞再亂報，柬埔寨和台灣兩國的人民就要變成仇人了，柬埔寨政府不會再給台灣人落地簽證，台灣人也不能隨意在柬埔寨做生意，如此一來，全部會被柬埔寨政府抓去審查。

柬埔寨同事指出，幾年前是台灣的詐騙集團欺騙柬埔寨的女人，稱到台灣可嫁給台灣男生，成台灣當媳婦或做家庭看護，沒想到實際來台卻淪為陪酒小姐，許多柬埔寨人因此認為台灣人都是騙子，質疑「為什麼台灣的媒體不報導呢？」柬埔寨同事說，現在柬埔寨詐騙事件一出，反變成台灣人認為柬埔寨是騙子，擔憂再這樣下去，兩國之間會出現矛盾，受苦的會是兩國的老百姓。

原PO分享公司群組，柬埔寨籍同事傳的訊息。（圖／翻攝自PTT）

柬埔寨同事說，其實柬埔寨人很善良，只有西港比較亂，且詐騙集團大多是大陸人及台灣人主導，是所謂自己人騙自己人，感嘆還有人要抹煞柬埔寨的善良，原PO看完後好奇問「在台柬埔寨人生氣了？」

貼文曝光，引發網友熱議，「說個笑話，柬埔寨人都很善良」、「講得好像不去柬埔寨會有損失一樣」、「都傳出當地警察有勾結了，說善良誰信呢？」、「這個國家，我根本不會想去」、「柬埔寨不要裝委屈」、「柬埔寨發生這種鳥事，沒能力解決，不罵柬埔寨罵誰？別想撇乾淨」、「柬埔寨當地有報導多少人被害死在柬埔寨嗎？」、「柬埔寨政府無能，放任這種事發生不能講嗎？」、「看了拳頭都硬了，這已不只詐騙等級了，這已到販賣人口了」。

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