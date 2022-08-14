霧峰桐林山區偷採龍眼事件頻傳，果農特地在北坑產業道路旁懸掛各式警告標誌，希望嚇阻不肖民眾偷摘。（市議員李天生提供／馮惠宜台中傳真）

今年龍眼眼價格高漲，連帶造成偷採事件不斷。（市議員李天生提供／馮惠宜台中傳真）

又到龍眼成熟時，今年龍眼量銳減8成，市價與去年同期相較飆兩倍，造成霧峰桐林山區偷採龍眼事件頻傳，果農特地在北坑產業道路旁懸掛各式警告標誌，希望嚇阻不肖民眾偷摘，桐林里長李玉山指出，民眾可能貪小便宜，不是只採一把，還有的幾十斤的採摘，被果農抓個正著，最終以5萬元和解。

「私人土地，龍眼勿採摘，違者罰款30萬元」、「小偷，祝你全家敗了了！。」霧峰桐林北坑產業道路旁農友懸掛警告標語，十分醒目；市議員李天生說，近日來霧峰山區龍眼進入成熟期，龍眼樹上結實纍纍，在價格高漲，奇貨可居下，偷採龍眼情形猖獗，農民迫於無奈，只好懸掛警告標語，宣示主權。

霧峰區公所農業課長劉仕弘指出，霧峰龍眼種植面積約1300-1400公頃，產地分布在桐林、峰谷及萬豐等山區，其中以桐林一帶的龍眼品質最好，今年由於減產，坊間龍眼價格約為去年的2倍。

桐林里長呂玉山說，北坑產業道路通往菁桐林生態園區及一線天風景區，往來進出遊客眾多，路旁龍眼樹經常遭到偷摘，農友因而懸掛警告標誌，曾經當場逮獲偷竊者，和他熟悉的農民指稱，曾遇到有人一採十多斤，最終以5萬元和解，和解金從3萬到8萬元不等，也有的農民是直接將偷採民眾扭送派出所法辨。

市議員李天生則呼籲民眾，不要將「自已的快樂建築在農友的痛苦上」，同時要求警方加強巡邏防範，制止偷摘行為，減少農友損失。