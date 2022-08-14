YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員之一，該團隊以模仿《中國有嘻哈》而廣爲人知，蕾菈因火辣的身材和混血外貌被不少人稱爲女神。近日，有網友指出另一位YouTuber「蘿拉」的頻道名稱疑似抄襲「蕾菈」，甚至頻道LOGO及配色都極其相似，引發熱議。

近日一網友在社群平臺放出YouTuber「蘿拉」送車給爸爸的影片截圖，並配字「也太像了吧，我以為是蕾菈，頻道圖案也很像」，不少網友紛紛表示贊同。倆人的頻道名稱分別是「蘿拉是我LA」、「我是蕾菈I'm Lyla」，相似度極高。另外，兩人的頻道LOGO形狀類似，顔色也都是黃、分紅、白，難免誤會是同一個人，網友直呼「差點被嚇死，還以為是別台」、「這幾乎一樣了吧」、「笑死，整碗端過來沒在演耶」。還有網友跑去蕾菈的頻道LOGO設計師IG查看，發現並沒有蘿拉的LOGO出現。

網友指出兩人頻道LOGO相似。（圖／翻攝蘿拉是我LA、我是蕾菈I'm Lyla YouTube）

但也有網友持相反態度，認爲「蕾菈」「蘿拉」在英文發音上完全不像，如果是同一個設計師設計的LOGO，也沒有「自我抄襲」的説法。