新北市長侯友宜(前排中)14日出席義消、民間救難團體校閱暨競技大賽。(黃世麒攝)

九合一選舉將至，民進黨新北市長候選人林佳龍頻頻叫陣，對此侯友宜表示，市政做好就是最好的辯論，而面對即將被提名競選連任，他也保持一貫態度，強調現今最主要的還是要把市長角色做好。

侯友宜今出席「義消、民間救難團體校閱暨競技大賽」，被問到林佳龍一直要求辯論，並要他承諾做好做滿，他表示，市政的建設永不停歇，尤其他現在是市長，現在把市政做好，就是最好的辯論。

至於下周三即將被提名競選連任，侯友宜表示，他現在是新北市的市長，最主要的還是要把市長的角色做好，努力地把市政變得更好，這是他的責任，會全力以赴。

由於晚間侯友宜和林佳龍將先後出席雲林同鄉會會員大會，侯被外界解讀是在搶票，對此侯友宜抒發不少感想，他說，雲林同鄉所有的弟兄姊妹已經聚在一起幾十年，尤其他在新北市這麼長的時間，要感謝下港上來的雲林兄弟一路給他相挺，讓新北市能進步、祥和。

侯友宜認為，雲林的鄉親都當作他是自己人，尤其他是嘉義人，雲林、嘉義本來就是一家人，所以家人在這段時間已讓新北市不斷的進步，今天晚上才會回去再度看看雲林來的好朋友，並對他們在新北市的貢獻說一聲感謝。