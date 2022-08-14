桃園市長鄭文燦(中)參加大溪原住民豐年祭。(呂筱蟬攝)

桃園市大溪區原住民族豐年祭14日登場，桃園市長鄭文燦、國民黨桃園市長參選人張善政與會，與原民朋友開心跳舞，對於桃園市長選戰林智堅下、鄭運鵬上，鄭文燦表示，希望抹黑大戲可以結束；張善政也說，期待選舉可以回到正軌。

鄭文燦說，希望1個多月以來的抹黑大戲可以落幕，選舉畢竟是一個民主的競爭，希望回到市政的焦點，他也說，鄭運鵬對桃園市政非常熟悉，過去也協助各種重大建設，他也是非常聰明、正直的一個好人才，相信他會是一個好市長，這段時間，他會用最大的努力贏取最多的支持，桃園隊很有韌性，整編完成、變化完成，會以攻代守提出各種新的議題，像桃原新政的2.0很快的鄭運鵬就會推出。

至於對國民黨張善政及民眾黨賴香伶的評估？鄭文燦說，這段時間競爭對手太過迷信負面選舉，覺得用抹黑或者是諷刺，或者扣帽子，好像這就是民主的常態，但他認為不是，民主還是要透過好的競爭、正面的競爭，而他則是抱著這樣的心情在協助選戰。

張善政則說，他期待換堅以後選舉能會到正軌，也希望對方不要再抹黑、抹紅，真的去講政見，而他自己的政見也會陸續的出爐，希望將來雙方就是以政見來吸引選民，爭取桃園鄉親的支持。

對於積極參加原住民活動也受到原民朋友熱烈歡迎，張善政則說，原住民本來就熱情，這裡（桃園）也代表他們的另外一個家鄉，在這邊懷念他們原來的部落把文化傳承起來做一個連結，這樣非常棒他也非常體會原民朋友的這種心境。