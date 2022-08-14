媒體報導新竹棒球場一路趕工拚開幕，驗收都沒完成就啟用，新竹市政府昨晚發聲明稿指針對不實報導，已請律師持續蒐證。市府發言人楊汶璇14日再駁特定媒體不當影射、一再捕風捉影，並表示已請律師持續蒐證，將採取法律行動，以正視聽。

有媒體報導，前新竹市長林智堅在任內斥近12億改造的新竹棒球場，驗收沒完成就啟用，造成多名球員受傷，並引述政院人士指稱球場規畫有瑕疵，市府應負責。

對此，新竹市政府發言人楊汶璇14日指出，新竹棒球場工程依規公開招標、公正評選，一切符合政府採購法規定，市府也全力配合檢調調查。

楊汶璇也說，特定媒體一再的捕風捉影、不當影射，相關內容絕非事實，市府嚴正駁斥，也請律師持續蒐集證據，將採取法律行動，以正視聽。

針對新竹棒球場，市府先前也多次澄清，點交營運合法合規，依「建築法」第70條規定，主要構造、室內隔間及建築物主要設備等與設計圖樣相符者，發給使用執照。

依照「新竹市政府核發建築物使用執照執行要點」，棒球場經法定監造建築師及專任工程人員簽證，並經抽驗，符合法令規定，已於今年5月完成使用執照法定程序。

市府指出，棒球場於7月18日完成點交給委外營運商龍來球場公司，主要項目完成後皆經查驗、測試，並請球團、中職進行場勘與修正，多方確定場地狀態後，才開始使用。味全龍球團7月24日也發出聲明，「根據中職聯盟規章第九章第25條，各比賽之場地是否符合標準，均需由聯盟認定」。

另外，市府也說明，為配合球場內各區域與機電相關項目測試需求，在5月取得使用執照後，隨即安排各項目測試，包含5月14日排水測試、6月13日啟動機電設備試運轉、7月15日場地壓力測試賽，以及中職賽務相關部門第2次會勘後進行項目微調，比賽依中職規章辦理。