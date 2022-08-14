大型養豬場將進駐台南學甲豐和里，引發地方反彈。(曹婷婷攝)

養豬場業者近期剛進行整地。(曹婷婷攝)

台南市學甲區豐和里傳出將設置大型養豬場，去年向市府申請審查通過，業者近期於魚塭填土整地，里民才驚覺「居然有養豬場要來？」地方強烈反彈，今舉行公聽會表達堅決反對立場，農業局強調，8月初已發公文請業者先與地方溝通取得共識，也要求業者先停工。

去年有養豬業者向南市府申請將於學甲豐和里設置規模約3500頭的大型養豬場，現址為魚塭地，地勢十分低窪，業者近期取得執照後，已著手填土整地，消息傳出後，引發地方民怨沸騰，已有200名里民連署表達杯葛到底的心聲，除已成立自救會，今早也由市議員蔡秋蘭在豐和里社區活動中心舉行公聽會，里民一致表達「不可能讓養豬場進來」的反彈心聲。

尤其，該養豬場緊鄰學甲老塘湖藝術村僅200公尺，多名里民也說，這裡每逢假日都吸引很多遊客造訪，帶動學甲觀光，怎會讓有汙染、惡臭之虞的養豬場設在這裡？豐和里長賴清田說，里民百分之百反對到底，絕對不容許養豬場進來。

農業局指出，本月初已函請業者妥善與在地民眾溝通，應取得共識始得進行後續事宜，目前業者已停工，農業局將敦促業者與當地居民持續溝通，以免影響雙方權益，市府也會把關。農業局也說，業者申請設置的養豬場為現代化水簾式豬舍，審查時也要求業者設備均須提升轉型。