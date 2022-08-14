日本讀賣新聞今天報導，不只一位日本政府相關人士透露，有關日本已故前首相安倍晉三國葬，日美政府已就美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席為方向展開協調。

如果賀錦麗屆時順利成行，將是她就任副總統以來首度訪日。

安倍7月8日在奈良市進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。日本首相岸田文雄內閣7月22日決定為安倍舉辦國葬，時間訂為9月27日，地點位於東京都內的日本武道館。

對美國總統拜登政府來說，以副總統代替行程難以協調的拜登出席安倍國葬，除了讚揚安倍在強化日美同盟關係盡心盡力的外交功績外，也有再度宣示日美關係重要性的意圖。

岸田屆時也將安排與賀錦麗會談，預料兩人將就建立印度太平洋地區國際秩序，日美所扮演角色等交換意見。

身為美國首位亞非裔副總統的賀錦麗，在安倍7月遇刺後曾表示「安倍是美國的摯友」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110814