侯友宜為拔河比賽鳴槍。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜(左三)14日出席義消、民間救難團體校閱暨競技大賽。(黃世麒攝)

新北市長侯友宜(前排中)14日出席義消、民間救難團體校閱暨競技大賽。(黃世麒攝)

新北義消、民間救難團體校閱暨競技大賽今（14）日一早於板橋第一運動場展開，新北市長侯友宜及義消總隊長、新北市議長蔣根煌親臨校閱，侯友宜表示，新北市民力團體具備精實的特種搜救、救災及救護戰技，相信能在明年全國義消競技比賽上為新北市勇奪佳績。

新北市消防局表示，此次義消及民間救難團體共計有38個單位、人數約2000人參與，為歷年之多，而新北市義消組織成立已逾一甲子，分為包含「救災」、「救護」、「防火宣導」及「特搜」等義消，去年完成人員整編，成員高達3795人；民間救難團體則共有53隊，成員計有3689人，總人數為全國之冠，且訓練扎實，為全國救災效率第一。

今天典禮上各義消大隊大隊長率義消競技選手及裁判團進場，搭配各大隊防宣啦啦隊精神口號表演，展現義消活潑、高昂士氣，以及向心力和團結的士氣。

由於內政部消防署自2022年起，每2年會舉辦一次「全國消防暨義消人員競技大賽」，故透過本次競技大賽選拔菁英選手，項目包含小幫浦射水、負重救生、著裝競賽、基本繩結及拔河等5項及4項趣味競賽。

消防局指出，新北市過去曾在精神總錦標、拔河、小幫浦射水項目榮獲佳績，此次各大隊義消選手疫情期間不停歇，在家自行模擬練習，疫情趨緩時更向各學校商借操場實地操練，為明年全國大賽總冠軍全力準備。

侯友宜說，新北市各項民力團體一直為守護市民的安全默默奉獻，透過其精實的特種搜救、救災及救護戰技，讓新北市民安居樂業，除近年火災發生率下降27％，OHCA案件存活率更高達10.71％。

侯友宜也肯定校閱典禮中各義消、民間救難團體展現精神抖擻、高昂士氣，相信明年全國義消競技比賽上，新北義消定能展現精實訓練及專業技能，勇奪佳績。