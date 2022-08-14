該車因違停遭警方盯上，車上1人坦承吸毒。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市警局保安大隊雷霆中隊昨晚經過新興區中山路、七賢路口，發現一輛銀色汽車違停在紅線上，警方上前盤查，喝令車內5名男子下車，其中一名鄭姓男子全身發抖，坦承有吸毒，並自動交出K盤，其他4人則否認吸毒，仍全被帶回驗尿。

保安大隊雷霆中隊警組於13日20時許，於新興區中山、七賢路口附近發現一輛銀色自小客紅線違停，車就停在車來車往的轉角處，警方立刻進行盤查，不過，車上5名20出頭歲的年輕人看到警察，神情相當緊張，下車後，其中1名鄭姓男子還全身發抖，員警針對他先單獨詢問，鄭男隨即坦承表示有吸食K他命，自動交出2個K盤。

另外4名男子當場否認吸毒，但警方仍一併帶回詳加查證，有無吸毒情事，依規定程序採尿送驗，日後將依送驗結果依法究辦。

目前正值青春專案期間，保大警組將持續協助分局於夜間或深夜治安熱點，對於青少年易聚集滋事場所及路段，加強盤查行跡可疑者，

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