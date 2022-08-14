嗆辣阿婆國罵暴紅 「阿婆彎」成知名景點

嘉義縣中埔鄉台3線路段知名的「訐譙阿嬤」陳富，以站在雜貨店門口痛罵重機車友髒話聞名，2021年間傳出阿嬤入住嘉義1間安養中心，13日再度有網友曝光阿嬤的近況，稱阿嬤因感染肺炎病危住進加護病房，盼望廣大車友能為阿嬤集氣度過難關，對此，阿嬤的孫子也證實此消息了。

陳富阿嬤原先在台3線中埔路段彎道處經營柑仔店，該路段經常有重機車友飆車超速，陳富則在店門口與騎士閒聊，每每都以髒話嘮叨，陳富要騎士「騎卡慢A」的畫面被放上網路因而聞名，還有不少車友將拜訪阿嬤視為行經該處的行程之一。

陳富阿嬤在嘉義台3線中埔路段經營柑仔店，經常與重機車友聊天，還會以國罵要對方騎車騎慢一點。（圖／中視新聞）

而在2021年間有車友在網上發文，稱許久沒見到阿嬤，詢問後才得知阿嬤入住嘉義1間安養中心，在路邊訐譙車友的可愛身影已成絕響。不料13日又有網友在臉書社團《大埔阿婆灣－路況回報》揭露阿嬤的近況，稱阿嬤健康狀況不佳，入住加護病房，院方已發出病危通知，希望廣大車友能替阿嬤集氣。

據《TVBS》報導，阿嬤的劉姓孫子受訪證實，阿嬤因肺炎住進加護病房，目前仍呈昏迷狀態，但已稍微脫離病危情況，仍須持觀察病況。