謝福弘14日再發布公共運輸政策。（謝福弘競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

國民黨苗栗縣長人參選人謝福弘近日拋出各項政策牛肉，14日再發布公共運輸政策，他宣布未來若當選將實施10公里縣民縣內公車免費，讓縣民的日常生活更加便利。

謝福弘說，苗栗縣目前約53萬人，公車路線有苗客24條、竹客15條，主要以偏鄉連結市區路線為主，目前因為疫情公車搭乘率大減，勢必影響偏鄉縣民交通權益與問題。為了協助廣大縣民在就學、就醫等生活出行更加便利，並提升民眾搭乘公車的機會，支持公共運輸產業的基本營運。

他說，以目前台中市280萬人擁有公車路線約263條，主要搭乘率高在市區路線，實施前10公里免費，已有150萬人綁定，是支持公共運輸的有效做法。

謝福弘表示，團隊評估相關政策實施會提高公車搭乘率，且搭乘公車以低、高年齡乘客為多，目前縣內公車交通補助以65歲以上老人、殘障者為免費，若實施10公里縣民縣內公車免費，可以減少主要家庭經濟來源的部分負擔，並將搭乘年齡延延伸到青壯及青少年族群。考量偏鄉縣民交通需求，並以逐年、逐路線、逐步實施提高縣內公車搭乘率。

謝指出，台中市因為都市型態倚賴大眾交通工具比例高，苗栗相對低，以台中市人口密度一年約需20億開銷，苗栗縣則偏向高齡與學齡者為主要搭乘對象，預估預算約1億元可以支應，而且將能更大幅照顧到廣大縣民的需求，且可同步改善苗栗縣公共運輸使用率低的窘況。

且苗栗縣的主要經濟脈絡，將以科技、觀光為主軸，他也主張開設觀光巴士從高鐵站直通主要景點，結合觀光、運輸、文化，希望透過公車的福利新措施，提倡「慢城」「慢遊」「低碳」，並營造「花園城市」，讓鄉親、客運、環境「三贏」，讓縣內的客運交通穩定運作，也可以讓外縣市的朋友來苗栗時，可以付費享有好品質的客運旅行。