知名YouTuber滴妹與哥哥阿滴因共同主持英文教學頻道，而獲得矚目，加上她甜美外表與隨和個性，使人氣不斷飆升，IG吸引超過76萬人追蹤，近期甚至跨界經營手搖飲料店，讓她成功晉升為老闆娘。而不久前剛從美國度假返台的她，一回來除了忙著飲料店事宜外，也把握空檔與一群好友前往宜蘭旅遊，並罕見的公開清涼的泳裝辣照，吸引粉絲的目光。

滴妹昨（13）日晚間於個人IG上PO文表示「上週去宜蘭玩，好久沒有穿泳衣下水了，民宿外有自己的泳池真的很讚，但是磁磚顏色我真的不太懂！哈哈哈」接著又忍不住表示「好想再跟大家出遊耍廢喔~要約下一次了嗎？」看得出來他們當時玩得相當盡興。而一旁附上的照片中，只見滴妹穿著一件碎花圖案的兩截式深V泳裝，開心的坐在造型充氣泳圈，並對著鏡頭擺出各種俏皮的姿勢，性感的事業線及飽滿的半球曲線也因此若影若現，相當性感。

一同前往宜蘭旅遊的網紅好友魚乾，看到照片後也忍不住表示「道理我都懂 但為什麼那麼大」，網友也紛紛留言「想要一起玩」、「滴妹好可愛」、「真大，那隻天鵝」、「滴妹變成了滴辣妹」、「滴妹好___（填空題）」、「滴妹好有料喔」、「照片好美」、「泳衣穿得下真是太好了」，意外引發網友熱烈討論。