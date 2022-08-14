王少偉透露過去因脊椎壓迫到神經，導致左腿痠麻無力。（衛視中文台提供）

葉欣眉（左起）、謝忻、曾國城、宇珊、巴鈺、王少偉、張立東。（衛視中文台提供）

王少偉、謝忻近日在衛視中文台《一袋女王》同台，王少偉抱怨謝忻每次說要介紹女生卻都石沉大海，主持人曾國城忍不住追問2人進一步發展的可能性，王少偉說：「我跟她就是最好最好就是當一輩子的朋友」。

王少偉說謝忻、張立東、葉欣眉見面都會唸他幹嘛不交個女朋友，結果張立東要王少偉在節目錄影時讓他，這樣王少偉就有機會跟球隊啦啦隊女生互動，王少偉心想人家也是為了自己好就配合，結果是輸的那個人要扮女裝跟啦啦隊一起跳加油舞，半句話沒說到就算了，害他跳到半條命差點沒了。

謝忻跟葉欣眉則是說要幫他介紹女生，卻總是石沉大海，王少偉氣說跟謝忻認識超過10年別說女生，連母貓都沒有介紹過，此時主持人曾國城直接問說：「那你們本來有沒有機會？」王少偉表示認識謝忻前3天的時候她還沒這麼多話，覺得她是一個很棒的女生，但開始講話之後整個幻滅，王少偉說：「我跟她就是最好最好就是當一輩子的朋友」，讓謝忻也點頭說：「真的不行」。

王少偉說2004年5566要開演唱會前夕，左腿一開始只是腿麻，久了之後變得不能久站，一但久站就會冒冷汗，而且腳會有明顯的疼痛感，因為那年剛好是最忙的一年，王少偉沒空去看醫生，就這樣拖著後來左腳痛感不見了，自己也開始習慣靠右腳施力，左腳也因為這樣竟然開始萎縮，而且嚴重到其他團員都看得出來，提醒他大小腳太明顯。王少偉只好趕緊去醫院檢查，檢查後醫生表示因為脊椎壓迫，導致他的脊髓液外漏整整1公分而壓迫到神經，醫生評估需開刀才能處理，因為是大手術加上演唱會在即，王少偉只好先找尋不用開刀的治療法，看中醫、針灸、吃中藥、物理治療都做。

後來，顏行書知道後，也介紹王少偉試試看自己試過的民俗療法，還親自帶著他去，當天弄完後讓王少偉全身痛到打電話去罵顏行書，而且一般人一週只要去一次就好，但王少偉的情況很嚴重，一週要去三次，王少偉雖然一開始很懷疑到底有沒有用，但因為顏行書的一句「都是為了你好」，還不時緊盯著他，不然他早就放棄了，還好堅持了半年後，終於腳開始不麻了，也逐漸恢復正常，讓王少偉不忘在節目上感謝顏行書，說：「他等於就是救了我的命！」不過此時主持人巴鈺卻開始歪樓，質疑問王少偉說：「好了很多年後，下半身也都沒有在用啊」，沒想到王少偉還認真回說就是沒有用筋骨才會好，葉欣眉馬上補槍說：「所以你那時候大小腳是因為用太多！」讓全場笑翻。本集將8月15日(一)晚上10點衛視中文台播出。