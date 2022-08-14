酒駕新法今年3月上路，可公布10年內2次以上酒駕違規人的姓名照片，彰化縣政府統計近5年酒駕人次，將近1萬3000人，其中超過3次以上的共有3008人，彰化監理站也公布酒駕累犯姓名照片，共有24人，縣警局表示，因為疫情酒駕減少是因為酒測也減少，本月陸續恢復實施酒測，會強力遏止酒駕違規行為。

彰化縣5年酒駕人數共有1萬2963人次，其中個人最高達9次，而除了一般民眾外，彰化許多議員都曾酒駕遭逮，包括蕭如意，柯振杯等，其中柯振杯是國內首位酒駕失去議員職務的議員，5年有3次酒駕紀錄，當時攻占各大媒體版面。

彰化縣警察局表示，累犯2次以上酒駕違規者，可以重考駕照，但要接受酒癮評估治療，還要自付2800元的酒駕防制教育訓練、酒癮治療費等費用，順利考取駕照後，還要裝上駕駛車輛點火自動鎖定裝置車輛、酒精所等，以上費用都必須由駕駛人自負。

而彰化監理站統計，近5年被轉介到醫院酒癮治療的有36人，像是黃姓大貨車駕駛分別在2019年的1月、4月酒駕被逮，被吊銷駕照3年今年重考，除了違規罰款之外，還因為職業駕照被扣影響生計，得不償失。

今年台中區監理所網站所公布的彰化縣酒駕累犯及拒測者照片，一共有24名彰化人，其中還有女性，本月暑假旅遊旺季，愛喝酒的累犯就忘記教訓，光是8月就公布了8人，似乎都沒有學到教訓。

彰化警方表示，去年1至8月的酒駕案件有1437件，其中因為5月疫情升溫，警方為避免群聚減少酒測勤務，但從疫情趨緩後的7月開始，今年酒駕取締數量與去年相比，增加了近400件，因此並非酒駕人減★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

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