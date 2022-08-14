新北市警察局表示，本次區域聯防擴大臨檢勤務共使用警力826名、臨檢及稽查場所312處，路檢點90處。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市警察局近日執行區域聯防擴大臨檢，由於近期柬埔寨打工詐騙案頻傳，光是新北市就有超過200人受騙，警方也藉著擴檢時機，在青少年聚集場所進行宣導，呼籲涉世未深的少年與社會新鮮人千萬勿因詐團開出充滿誘惑的高薪，就輕易上當。

新北市警察局表示，暑期青少年與社會新鮮人時間較多，更有少數人涉足網路賭博或德州撲克賭場，欠下高額債務，為還清債款，反而身陷求職詐騙圈套中，近期更有不少求職者被騙往緬甸、泰國、越南、柬埔寨、寮國、杜拜等國家工作，但最後往往都被迫淪為詐騙同夥，不只低薪、高工時、福利差，還被囚禁、虐待，更可能淪為血奴，被迫販賣器官。

新北市警察局說，新北市刑事局近期已受理逾200件赴柬埔寨打工失蹤案，新北警也全力在各處宣導出國工作詐騙，因此13日夜間擴檢期間，也在青少年聚集的場所進行求職詐騙宣導。

新北市警察局指出，不少詐騙集團開出「免經驗、月入數十萬、高薪出國打工、不需英(外)語能力、能事先預支機票」等條件，呼籲青少年看到這些求職訊息千萬別心動，而不少受困異地的人會接受集團要求以「抓交替」的方式換取自身自由，勸說親友前往異地，故民眾勿掉以輕心，建議可以要求對方開視訊，觀察環境，避免掉入陷阱。

新北市警察局表示，本次區域聯防擴大臨檢勤務共使用警力826名、臨檢及稽查場所312處，路檢點90處，共計緝獲5項毒品案件，分別為一級毒品2件2人，海洛因1.01公克；二級毒品5件5人，安非他命12.02公克，另外查獲通緝犯18名、竊盜1件1人、詐欺1件1人、賭博1件11人。

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