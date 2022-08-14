上海市教委今天（8月14日）宣佈：本市中小學校、托幼機構於9月1日正式開學（園）。上海中小學、托幼機構9月1日開學後需持24小時內核酸檢測陰性報告進校（園），每日離校前錯峰完成1次核酸採樣。

開學後如何做好每日防疫？上海市教委在開學（園）通知裡明確：開學後，嚴格落實在校（園）師生員工每日體溫、症狀監測。中小學校、托幼機構師生員工需持24小時內核酸檢測陰性報告進校（園），體溫異常等暫不入校，每日離校前錯峰完成1次核酸採樣。核酸檢測要求將根據疫情防控形勢適時調整。中小學校、托幼機構所在區沒有中高風險區，師生上課時可不佩戴口罩，幼兒園在托期間可不佩戴口罩。

家長有疑問：「開學後，學生是不是每天都要做核酸？」對此，「上海發佈」微信公眾號在回復網友留言時明確表示：開學後，嚴格落實在校（園）師生員工每日體溫、症狀監測。中小學校、托幼機構師生員工需持24小時內核酸檢測陰性報告進校（園），體溫異常等暫不入校，每日離校前錯峰完成1次核酸採樣。核酸檢測要求將根據疫情防控形勢適時調整。