「香江第一美人」關之琳和劉嘉玲，是香港娛樂圈擁20多年交情的閨密代表，不過劉嘉玲2015年被拍到和百億富商國巨董事長陳泰銘爬山，關之琳不久後就突然爆出，她與陳泰銘已離婚，被解讀不滿劉嘉玲與前夫過從甚密，劉嘉玲則感到莫名其妙，雙姝形同陌路長達5年，直到2020年才破冰，而劉嘉玲、關之琳近日則再同框，雙姝互動也成外界焦點。

劉嘉玲2015年被拍到和陳泰銘爬山，關之琳不久後突爆她不是分手、而是離婚，並表示：「他們已經是成年人，他們沒有想過其他人的感受」，被解讀不滿劉嘉玲與前夫過從甚密，劉嘉玲則感到莫名其妙，甚至一度否認兩人是好友。

劉嘉玲、關之琳關係一度超尷尬，直到劉嘉玲2020年曬出與關之琳合照，才讓兩人長達5年形同陌路的關係，正式破冰。而劉嘉玲、關之琳和好後，兩人近日則再同框，出席楊千嬅丈夫、港星丁子高的生日派對，照片中，劉嘉玲一隻手挽著關之琳、另一手則搭對方肩膀，互動超親密，好感情溢於言表。

劉嘉玲（左2）一隻手挽著關之琳（左3）、另一手搭對方肩膀，互動親密。（圖／取材自丁子高Instagram）

其實，劉嘉玲、關之琳一直都保持互動，兩人日前才和好友曾志偉、余安安等人，一起現身捧場名廚好友開的新餐廳，當時兩人雖然沒有並肩而坐，不過劉嘉玲、關之琳頻繁同框，也是向外界宣示，兩人早已和好了。