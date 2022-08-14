大家都曾有過非常在意別人眼光的時期，但長大後會發現自我認同才是最重要的事。1998年以「錦繡二重唱」組合出道的資深女星于子育（琇琴）在前年以《俗女養成記》獲得金鐘獎最佳女配，可以說是唱歌轉演戲相當成功的代表。許多人不知道的是，于子育來自屏東的排灣族頭目家族，可以說是「原民公主」，但她也曾經為此身分感到困擾，因此不想承認自己的原住民身分。事到如今，52歲的她對年幼的自己感到後悔，畢竟沒有人該否認自己的出生。

于子育帶著曾寶儀換上族服，一套要價4萬元。(圖/翻攝于子育 琇琴臉書)

4人唱唱跳跳，畫面十分溫馨。(圖/翻攝于子育 琇琴臉書)

最近在節目《我們回家吧2》中，于子育與曾寶儀到了屏東縣春日鄉的老家，甚至回到部落的老祖厝，讓她看到媽媽出生的地方，也首次見到老家的遺址，內心感慨萬千。原來，于子育有一半屏東排灣族血統，爸爸是外省軍人，媽媽來自排灣頭目家族。她也坦白「以前年少不懂事，都不敢承認是原住民，因為當時大家對原住民的印象大都是好吃懶做、愛喝酒、不務正業」于子育長大後覺得自己很慚愧，小時候根本不太知道排灣族的歷史，也不該對自身血脈有著偏差印象。

曾寶儀也在節目中表示，會找于子育當嘉賓是因為看到一篇報導，了解到她的生命背景，也才知道她是頭目的小孩。這次兩人踏進老祖厝，為了尊重排灣族祖靈，長輩還透過靈媒用儀式告訴祖先製作單位要進去。對此，于子育透露，這是她第一次拜祖靈，甚至不知道這輩子能有機會回到老家，也從來沒在部落生活過，所以回家都像夏令營一般新奇。這次于子育透過機會帶曾寶儀品嚐真正的排灣族餐，飯後也和媽媽以及姨媽邊唱邊跳，母女兩人還深情對唱，畫面看起來非常愜意。觀眾看了也忍不住激動表示：「好感動！」