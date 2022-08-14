張善政大讚：「在神轎前面跳街舞，只有景福宮才會有這種結合傳統跟現代的表演！」(蔡依珍攝)

「桃園大廟」景福宮14日舉辦「成年禮活動」，180名青年學子齊聚，進行謝神恩、鑽轎腳、還願及感謝父母親等儀式。(蔡依珍攝)

「桃園大廟」景福宮14日舉辦「成年禮活動」，180名青年學子齊聚，進行謝神恩、鑽轎腳、還願及感謝父母親等儀式。(蔡依珍攝)

「桃園大廟」景福宮14日舉辦「成年禮活動」，180名青年學子齊聚，進行謝神恩、鑽轎腳、還願及感謝父母親等儀式。(蔡依珍攝)

張善政大讚：「在神轎前面跳街舞，只有景福宮才會有這種結合傳統跟現代的表演！」(蔡依珍攝)

神轎前跳街舞 桃園大廟成年禮融合傳統與創新

神轎前跳街舞 桃園大廟成年禮融合傳統與創新

「桃園大廟」景福宮14日舉辦「成年禮活動」，180名青年學子齊聚，進行謝神恩、鑽轎腳、還願及感謝父母親等儀式，廟方也特別邀請桃園市街頭藝術總會表演，並現場教大家跳街舞，國民黨桃園市長參選人張善政也一同響應、秀舞技，大讚：「在神轎前面跳街舞，只有景福宮才會有這種結合傳統跟現代的表演！」

有近300年歷史的景福宮，2020年首次舉辦成年禮，去年因疫情停辦，今年再度邀請180位青少年和家長共襄盛舉，景福宮主委簡征潭期盼透過溫馨感性的活動，增加青少年對本土傳統文化的認同感，並鼓勵青少年走進大廟，感受大廟的傳統宗教之美，體驗信仰文化、傳承良善的社會本質。

簡征潭表示，早期台灣各地多有「做契子」的傳統，過程中父母會到廟宇代子女許願，祈求七娘媽、註生娘娘或大廟主神，保佑孩子平安健康成長，並以紅絨線將古錢或銀牌串成絭，戴在孩子頸上保平安，待子女成長至16歲時，會到廟裡還願「脫絭」，並做16歲的成年禮儀式，代表子女已成長，要有責任。

簡征潭也積極將傳統慶典結合文化創意和流行元素，在成年禮活動，創新邀請街舞團體暖場，炒熱現場氣氛，桃園市街頭藝術總會也帶領在場民眾一起在廟前廣場體驗俗稱地板動作的「Breaking」。

張善政也和國民黨議員參選人張碩芳、陳美梅、林政賢、凌濤等人一同上台跟著跳，2個8拍的基礎動作，拆解下都很容易，但音樂一下，每個人都手忙腳亂，張全程笑得開心，跳完還立刻熱烈地為大家鼓掌，讓主持人也跟著要大家為自己鼓掌。

「在神轎前面跳街舞，只有景福宮才會有這種結合傳統跟現代的表演！」張善政說，成年禮代表大家「轉大人」，看到大家就讓他想到桃園的未來就在大家手上，桃園的未來生氣蓬勃，希望未來有機會進入市府、進入議會，讓桃園變得更好，讓在桃園長大成長的青年學子，把桃園當成是自己一輩子可以安家立業、打拼事業的好地方。