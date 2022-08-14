大陸山東一對趙姓夫婦育有1子，兒子漸漸長大後，趙男發現兒子有立體的五官、金黃的毛髮，和自己完全不像，懷疑妻子出軌，讓他戴綠帽，氣得帶著兒子到醫院做親子鑑定，豈知連續到3間醫院做檢驗，報告皆顯示99.9%是他的孩子，直到妻子娘家的媽媽說出，她的爸爸是名外國人時，真相才大白，驚覺原來是隔代遺傳。

據綜合陸媒報導，山東一對趙姓夫婦，婚後一年產下一子，兒子隨著時間長大後，趙男發現兒子五官立體，髮色呈現金黃，宛如外國人般，懷疑孩子的生父另有其人，質問妻子是否背著他與他人有染，妻子極力否認，讓趙男暴怒大吼，「孩子怎麼看都不像我，怎麼會是我的？」

妻子為證明自己的清白，帶著兒子和趙男到醫院做親子鑑定，報告出爐顯示99.9%是趙男的孩子，趙男為求謹慎，又帶孩子到第二間醫院檢驗，再度證實2人是父子，他認為自己是亞洲人，孩子有外國人血統不合理，懷疑妻子收買醫院，在檢驗過程中動手腳，要求3人一起做親子鑑定，結果依然證明孩子是他的，令他一頭霧水。

妻子對趙男的態度感到心灰意冷，帶著孩子回娘家，把發生的事告訴娘家人，下秒娘家媽媽拿出一張老照片向她說，照片中的外國人是她的爸爸，在她小的時候不幸離開，再加上她沒有遺傳到爸爸的基因，家人也就沒有特別提起，沒想到生出的孩子竟然隔代遺傳，這才讓真相大白。