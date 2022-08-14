好萊塢動作巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯(Tom Cruise)，等了36年在今年推出代表作《捍衛戰士》續作《捍衛戰士：獨行俠》，一推出就口碑、票房大開胡，在台灣狂賣6.9億好成績，在北美甚至超越了《鐵達尼號》票房紀錄，為他的演藝成績再創高峰，至於他的另一部代表作《不可能的任務》，阿湯哥驚爆想放手，《不可能的任務8》恐成為該系列的最終回。

今年已經60歲的阿湯哥，拍起動作片仍是熱情滿滿、身手矯健，這回拍攝《捍衛戰士：獨行俠》不意外也是自己上場開戰鬥機，事後上節目也很有自信展現開飛機的技巧，讓人為之驚艷，也認同作為動作巨星，阿湯哥的崇高地位確實至今屹立不搖。

《不可能的任務》系列電影被認為是阿湯哥動作片的代表作，只是這3年來現實幾乎擊潰阿湯哥的熱情，劇組面對疫情一次次的攪局與搞破壞，讓《不可能的任務》7、8集多次停工又復工，老早就開始拍攝卻到現在都還沒能敲定上映檔期，而阿湯哥不願妥協，在疫情之下還堅持跑歐、亞、非三大洲取景，只是如今誠意跟熱情幾乎快被磨光，有外媒報導，《不可能的任務8》很可能是該系列的最終章，阿湯哥已無心再投入其中。

影片取自《派拉蒙影片 官方頻道》若有移除請見諒

原本說《不可能的任務》系列活多久要拍多久的阿湯哥，如今心意可能變卦，讓句點在第8集畫下，理由是他希望將心力放在其他新片計畫上，包含《明日邊界》續集，也想嘗試拍新系列動作片、歌舞片及太空片等，增加了他跟「伊森韓特」告別的可能性，而推出《捍衛戰士：獨行俠》的成功，也強化他的這些念頭，覺得並非一定得守著《不可能的任務》系列不可，如今《不可能的任務7》暫定明年暑假檔期上映，《不可能的任務8》則未定檔。